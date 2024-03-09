ساميت للحلول التقنية تبرز الحلول الأمنية المبتكرة في مؤتمر فورتينت العالمي

شاركت شركة ساميت للحلول التقنية، الشركة المصرية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، كراعٍ بلاتيني في مؤتمر Fortinet Security Day الذي اختتم فعالياته مؤخراً بمقر المتحف المصري الكبير بحضور كبار العاملين في مجال الأمن السيبراني والمعلومات.

وقدَّمت ساميت خلال مشاركتها مجموعة من الحلول الأمنية الرائدة التابعة لشركة فورتينت العالمية، مركزة على برامج مكافحة التهديدات السيبرانية. ويُعتبر هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات المخصصة لمكافحة التهديدات السيبرانية في مصر، حيث جمع شركة فورتينت العالمية عددًا كبيرًا من عملائها وشركائها في السوق المصرية.

أكدت المهندسة ماجدة السبع، رئيس مجلس إدارة شركة ساميت للحلول التقنية، أن الشركة نفذت مؤخراً أحد أكبر مشروعاتها في مجال السياحة والآثار، من خلال تأمين العمليات الداخلية والخارجية للمتحف المصري الكبير.

وأضافت أن المشروع شمل بناء مركز للبيانات وتوريد شبكة كابلات وأنظمة تحكم إلكترونية، وشمل أيضاً تصميم وإنشاء شبكة الاتصالات الخاصة بالمتحف بالتعاون مع شركات اتصالات محلية وعالمية.