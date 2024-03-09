مكافأة خاصة لسائقات بـ(إندرايف) احتفالًا باليوم العالمي للمرأة

يحتفل إندرايف تطبيق النقل الذكي الرائد في العالم، باليوم العالمي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفير مكافأة مجانية لأفضل السائقات اللاتي يجتهدن في عملهن ويحققن عددا كبيرا من الرحلات شهرية.

توفر هذه المكافأة المالية (Bonus) للسائقات في تطبيق إندرايف في الشرق الأوسط خلال شهر مارس فرصة للقيام بالرحلات وتحقيق الأرباح دون حصول إندرايف على رسوم خدمة من إجمالي مبلغ الرحلة والذي يبلغ 9.9% غير شامل الضريبة.

ارتفع معدل السائقات بـقطاع خدمات النقل الذكي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات الخمس الماضية بسبب التحسينات التي شهدتها البنية التحتية وتعزيز إجراءات السلامة التي تتيح لهن فرصة الانضمام بسهولة إلى التطبيقات والعمل بشكل مستمر.

وفقا لدراسة كشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن النساء سائقات أفضل من الرجال، وقد أظهرت دراسة بريطانية حديثة أنه وفقا لكل مقياس لكفاءة القيادة، سجلت النساء درجات أعلى من الرجال.

وأدت الاستقلالية للمرأة في الدول العربية إلى ارتفاع معدل عدد السائقات في تطبيقات النقل الذكي إضافة إلى زيادة عدد النساء اللاتي تهتم بالتعليم والتواجد في سوق العمل، كما ساهمت عوامل اجتماعية أخرى مثل ارتفاع معدلات الطلاق وفقا لدراسات حديثة وارتفاع متوسط سن الزواج في سعي النساء إلى الاستقلال والقدرة على إدارة حياتهن الخاصة وتحقيق مكاسب مادية.

علاوة على ذلك، حصول المرأة على المزيد من الفرص في مختلف قطاعات القوى العاملة، بما في ذلك المجالات التي يهيمن ويسيطر عليها الذكور تقليديا مثل خدمات نقل الذكي والطيران، حيث يشهد العالم المزيد من الطيارين النساء اللواتي يحلقن في السماء، وهذا لا يعكس الرغبة في الاستقلال فحسب، بل يعكس أيضًا كسر الحواجز المجتمعية والمساواة بين الجنسين - وهى إحدى القيم الأساسية لـ inDrive - في العالم.