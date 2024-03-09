"سامسونج" تفوز بجائزة أعلى شركة مصدرة للتليفزيونات من «Expolink»

فازت شركة سامسونج للإلكترونيات مصر بجائزة أفضل شركة مصدرة في قطاع التليفزيونات خلال حفل تكريم الشركات المصرية المتميزة في إطار فعاليات النسخة الأولى من مبادرة الاحتفال بيوم المصدر المصري، التي أطلقتها جمعية المصدرين المصريين "Expolink". تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز دور مصر كمركز رائد في التصنيع والتصدير على المستوى العالمي.

تُعد سامسونج للإلكترونيات واحدة من أكبر الشركات المصدرة للتليفزيونات في مصر، حيث يقع مصنعها في محافظة بني سويف. بدأ المصنع مشوار التصنيع المحلي في عام 2013 ويُعتبر الأول من نوعه لشركة سامسونج في الشرق الأوسط وأفريقيا. يعكس التوسع السريع والنجاح استراتيجية سامسونج في تعزيز الصناعة المحلية وتحقيق نجاح دولي.

تم توسيع مصنع سامسونج للإلكترونيات في عام 2016 لزيادة حجم الإنتاج وتصدير المنتجات إلى الأسواق الأوروبية، حيث وصل حجم الإنتاج السنوي إلى 6 ملايين جهاز. يُصدَر حوالي 85% إلى 90% من هذا الإنتاج إلى أكثر من 60 دولة في أسواق الخليج وأوروبا وشمال أفريقيا.

تعتبر منصة Samsung Knox للأمان متفوقة عبر تليفزيونات 2024 من سامسونج، حيث تم اعتمادها بشهادة المعايير العامة (CC) قبل طرح المنتج. تُظهر هذه الشهادة الثقة في أمان المنتجات وتؤكد التزام سامسونج بالجودة والابتكار في تلبية احتياجات السوق العالمية.

تهدف شهادة CC إلى تعزيز الثقة في أمان منتجات تكنولوجيا المعلومات المعتمدة، وتُظهر الميزات الرئيسية لمنصة Samsung Knox، مثل مراقبة نظام التشغيل Tizen وحظر مواقع التصيد الاحتيالي وحماية معززة للبيانات الشخصية.

في نهاية عام 2022، بدأت سامسونج تصنيع الهواتف المحمولة محليًا في مصر، وذلك بفضل مصنع جديد في محافظة بني سويف، يُعَدُّ جزءًا من استراتيجية "صنع في مصر". يُوفر المصنع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 1400 شخص.