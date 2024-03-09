شاومي تطلق سلسلة Redmi Note 13 وتحقق السبق بأول unboxing فوق الأهرامات

أعلنت شركة Xiaomi، الشركة العالمية الرائدة في مجال الهواتف الذكية المحمولة، عن إطلاق تشكيلة واسعة من هواتفها الجديدة Redmi Note 13. تتألف هذه السلسلة الجديدة من خمسة أجهزة، وهي: Redmi Note 13 Pro+ 5G، وRedmi Note 13 Pro، وتشهد تحسينات كبيرة في نظام الكاميرا والتصميم والشاشة والمعالج، مما يهدف إلى تقديم تجربة فريدة للمستخدمين وسد الفجوة بين الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة والهواتف الرائدة.

تم تصميم سلسلة Redmi Note 13 لتلبية احتياجات التصوير الفوتوغرافي المتنوعة، وتتميز بنظام كاميرا مطور ومتعدد الاستخدامات. الطرازات الاحترافية، Redmi Note 13 Pro+ 5G، تأتي بكاميرا فائقة الدقة بدقة 200 ميجابكسل مع تقنية تثبيت الصورة البصرية (OIS)، مما يسمح بالتقاط صور بمستويات غير مسبوقة من التفاصيل.

تقدم سلسلة Redmi Note 13 تجربة جديدة في التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول من خلال نظام كاميرا مبتكر. تتميز الطرازات الاحترافية مثل Redmi Note 13 Pro+ 5G و Redmi Note 13 Pro بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل مع تقنية تثبيت الصورة البصرية (OIS) وقدرات تكبير x4/x2. كما تتميز إعدادات الكاميرا بمستشعر كبير مقاس 1/1.4 بوصة وتقنيات متقدمة، مما يوفر جودة صورة استثنائية حتى في الظروف الصعبة والإضاءة المنخفضة.

الطرازات الأساسية، Redmi Note 13، تحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع قدرات تكبير 3x، مما يحافظ على جودة الصورة ويوفر فلاتر Film Camera لتخصيص الصور. إعدادات الكاميرا الثلاثية والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل تستخدم محرك التصوير Xiaomi Imaging Engine، مما يوفر تصويرًا حاسوبيًا من الجيل التالي ومعالجة متقدمة للصور.

تأتي هذه الطرازات بكاميرا ثلاثية، تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل أو 108 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا مايكرو بدقة 2 ميجابكسل، ووضوح رائع وشاشة AMOLED ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

تتميز سلسلة Redmi Note 13 بتصميم عصري وأنيق يشمل حوافًا نحيفة للغاية، مما يضفي مظهرًا وملمسًا متميزين. الحواف النحيفة تعزز تجربة المستخدم بشكل إيجابي وتوفر معدلات تحديث تصل إلى 120 هرتز، مما يضمن عملية تصفح سلسة وتقديم صور مرئية محسنة لتجربة مشاهدة أكثر متعة. يُعتبر هذا الجمع بين التصميم العصري والأداء المتميز علامة تميز لهذه السلسلة.

يوفر Redmi Note 13 Pro+ 5G شاشة AMOLED توفر مشاهدة واضحة تمامًا، في حين تأتي هواتف Redmi Note 13 Pro وRedmi Note 13 بشاشة FHD + AMOLED فائقة الوضوح. تتضمن الشاشات العديد من ميزات حماية العين، مثل وضع القراءة، لتحسين راحة العين أثناء الاستخدام الطويل. كما تشمل ميزات أخرى تحسين استجابة الشاشة ودقتها حتى في ظروف الاستخدام الصعبة وأثناء اللمس في الأماكن الماطرة.

من ناحية المتانة، تعتبر زجاج Corning® Gorilla® Glass Victus® الذي تم اعتماده في هذه السلسلة خطوة هامة لتحسين المتانة عند السقوط والخدوش السطحية. يضيف هذا الاعتماد على المواد ذات الجودة إلى راحة البال الإضافية للمستخدمين. تم تحسين أداء الشاشة لضمان استجابتها ودقتها أثناء اللمس، حتى في ظروف الطقس الرطبة.

تتمتع سلسلة Redmi Note 13 بأداء قوي ومتقدم بفضل معالجاتها القوية، والتي تضمن استمرارية الأداء طوال اليوم. يأتي كل من Redmi Note 13 Pro+ 5G وRedmi Note 13 Pro مع شحن فائق السرعة HyperCharge بقدرة 120 واط، مما يوفر شحنًا كاملًا في غضون 19 دقيقة فقط. بينما يتم تجهيز Redmi Note 13 Pro بمعالج MediaTek Helio G99-Ultra وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، مع شحن بقوة 67 واط، ويستغرق الشحن 45 دقيقة حتى يصل إلى 100%. تأتي الطرازات الأساسية أيضًا بأداء ممتاز بفضل بطارية طويلة الأمد بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وشرائح قوية.

في حدث الإطلاق، تم الكشف عن ثلاث إضافات جديدة في مجال الأجهزة القابلة للارتداء: Redmi Watch 4 وRedmi Buds 5 Pro وRedmi Buds 5. تتميز ساعة Redmi Watch 4 بشاشة AMOLED وتصميم أنيق، في حين تقدم سماعات Redmi Buds 5 Pro تجربة صوتية مميزة مع خاصية إلغاء الضجيج. سماعات Redmi Buds 5 توفر تجربة صوتية محسنة بميزات مثل إلغاء الضوضاء وتقنية ترميز الصوت LDAC.

