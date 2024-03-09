النائب أحمد عاشور: الدولة المصرية لم ولن تنسى تضحيات الشهداء

أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية لم ولن تنسى أبدا تضحيات الشهداء الذين رووا بدمائهم تراب الوطن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وبناء غد أفضل.

مشيرا إلى أن اهتمام الدولة لا يقتصر على الاحتفال بيوم الشهيد ولكن يتعداه إلى رعاية أسر الشهداء طوال العام تقديرا لتضحياتهم التي قدموها فداءً للوطن والتي ترسم ملامح مستقبل أفضل لجميع أبناء الوطن بوصفها نقطة مضيئة فى بناء الجمهورية الجديدة وركيزة أساسية فى استقرار الوطن .

وأوضح عاشور أن مصر كانت دوما مقبرة للغزاة، فيما تمثل الآن حائط الصد المنيع أمام موجات الخطر والإرهاب التي طالت المنطقة بأسرها.

وأشار إلى أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة بالاحتفالية رسالة بما يكن له الشعب المصري من احترام وتقدير خاص لشهداء وطنه والمصابين في العمليات الحربية أو الإرهابية، وأبنائهم بعدما دفعوا ثمنًا غاليًا كي يحيا الشعب المصري في سلام وأمن وازدهار.

زاكد عاشور ان حديث الرئيس السيسي بشأن قرارات السياسة النقدية والتسعير العادل للجنيه، يبرز ما بذلته الدولة من جهد لتوفير الاحتياطي النقدي اللازم لتنظيم السوق، وهو ما تم من خلال صفقة رأس الحكمة وغيرها من الإجراءات التي عملت عليها الدولة لإعادة الروح للاقتصاد المصري.