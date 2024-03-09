التمامي: السنوات الأخيرة شهدت طفرة حقيقية في حقوق المرأة بفضل السيسي

أعربت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، عن فخرها بكل الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة في عهد الرئيس السيسي. قائلة: إن السنوات الأخيرة شهدت طفرة حقيقية في حصول المرأة المصرية على كافة حقوقها سياسيا وبرلمانيا واقتصاديا بفضل دعم القيادة السياسية ومساندتها.

ولفتت ولاء التمامي في تصريحات صحفية خلال الحفل الذى نظمته لجنة المرأة بالاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة بمناسبة يوم المرأة العالمى وعيد الأم ويوم الشهيد، إلى أن المرأة أصبحت تتمتع بكل حقوقها السياسية والدستورية والاجتماعية وأصبحت عنصرًا أساسيًا في عملية التنمية بتأدية عملها بإخلاصٍ وتفانٍ، وهذا راجع لايمان القيادة السياسية بأهمية المرأة في المجتمع وتغذية هذا الإيمان بكثير من خطط واستراتيجيات التمكين والمساندة والدعم بكل السبل الممكنة.

وأكدت أن الأعوام الأخيرة شهدت إقرار مجموعة من القوانين أثمرت عن نيل المرأة حقوقها، بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتساوية مع الرجل.

وهنأت التمامي نساء مصر وفتياتها باليوم العالمي للمرأة قائلة إنه يهل على المصريات وهن في صدارة أولويات الدولة المصرية. بفضل الرئيس السيسي، بأهمية دور المرأة ودعمها وحرصًا منه على منحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها.

واختتمت التمامي، قائلة ان وقفة المرأة المصرية الشجاعة للدفاع عن الوطن، وتفويضها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمحاربة الإرهاب والمشاركة بقوة في كافة الاستحقاقات الدستورية يؤكد تماما، إنه كان لها ولا يزال دور وطني هائل وداعم لمسيرة الدولة نحو الاستقرار والجمهورية الجديدة.