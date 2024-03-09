"مصر أكتوبر": يوم الشهيد دليل على اعتزاز مصر وقياداتها بأولادها

قدمت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأسر الشهداء، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذي يوافق ٩ مارس من كل عام.

وقالت «مديح»، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الاحتفال بيوم الشهيد دليل على اعتزاز مصر وقياداتها بأولادها ويمثل أسمى معاني العطاء والوفاء، مؤكدة نستلهم من تلك الذكرى العطرة معنى النضال من أجل الوطن.

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر: “قواتنا المسلحة لا تنسى أبطالها، ويوم الشهيد له مكانة خاصة في قلوب جميع المصريين وسيظل شهداؤنا الأبطال في أذهاننا على مر التاريخ”.

وتابعت: لولا تضحيات شهدائنا ما حققنا ما نعيش فيه من استقرار وسلام وأمان، ومصر خاضت حربا على الإرهاب نيابة عن العالم.

ووجهت الشكر للقيادة السياسية على ما تقدمه من دعم لأسر الشهداء وأبنائهم على مختلف المستويات.