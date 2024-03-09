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السبت 09 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

عضو بخارجية النواب بـ"يوم الشهيد": نقف صفا واحد خلف القيادة السياسية

إيلاريا حارص عضو
إيلاريا حارص عضو مجلس النواب
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قدمت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأسر الشهداء، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذي يوافق ٩ مارس من كل عام.

وأوضحت "حارص" فى تصريحات لها اليوم، " لولا تضحيات أبطالنا من الجيش والشرطة لما عبرت مصر ازماتها وحروبها خاصة حربها الأخيرة على الإرهاب والتي راح ضحيتها كثيرا من دماء شهدائنا الأبرار"، منوهة أن ذكرى يوم الشهيد نستلهم منها قيم البطولة والفداء للوطن.

وأكد عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال احتفالية " يوم الشهيد"، كشفت حجم التحديات الحقيقية التي واجهتها الدولة المصرية فى ظل وجود قيادة سياسية حكيمة استطاعت عبور المرحلة، والوصول بنا إلي الجمهورية الجديدة.

وشددت عضو مجلس النواب، نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية وغيرها، مؤكدة أن أمن مصر خطا أحمرا لن نتواني فى حمايته والتضحية من أجله. 
 

النائبة أيلاريا حارص مجلس النواب