نائب "عمال مصر": تزامن الاحتفال بيوم الشهيد وقدوم شهر رمضان..رسالة خلود

بعث هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية ببرقية إلى أسر شهداء الوطن من ابناء القوات المسلحة وذلك بمناسبة يوم الشهيد والذى تحتفل به مصر في 9 مارس من كل عام ويأتى تزامنا وذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال تواجده على الجبهة بين أبنائه من أبطال حرب الاستنزاف.

وقال “المهيرى” فى نص الرسالة: إنه بالاصالة عن نفسى وبالإنابة عن عمال مصر عامة والخدمات الادارية والاجتماعية خاصة أنه من الدواعى الطيبة أن تحتفل مصر بذكرى يوم الشهيد تزامنا مع قدوم شهر رمضان المعظم ليتأكد ان تلك الذكرى ستظل فواحة بتاريخها الخالد الذى لا ينسى.

تابع: " المهيرى ' مؤكدا أنه فى ذكرى يوم الشهيد نرسل لابناء القوات المسلحة باقة حب ولمسة وفاء من الشعب وفى القلب منهم عمال مصر بكل طوائفهم مثمنين مواقفهم البطولية على مر العقود التى ستظل حية أبد الدهر ونموذج يحتذى به فى العطاء ويشهد شهر رمضان الكريم الذى سيطل على مصر والعرب خلال ساعات قليلة على بطولات أبناء القوات المسلحة حيث تظل ذكرى العاشر من رمضان والتى حقق فيها أبطال الجيش المصرى نصرا كبيرا على العدو الصهيونى المتغطرس تاريخ مسجل بإحرف من نور.

وشدد على أن تضحيات الرجال البواسل ستظل خالدة نستلهم من بطولاتهم روح الفداء موجها التحية لأبطال القوات المسلحة وأسرهم لدورهم في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار للدولة المصرية وجهودهم في اقتلاع الارهاب من جذوره .