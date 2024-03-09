ختام دوري نادي مستشاري قضايا الدولة على ملاعب نادي الصيد

اختتمت فعاليات دوري نادي مستشاري قضايا الدولة لكرة القدم موسم 2024 في نسخته السابعة، والتي استضافتها ملاعب نادي الصيد بالدقي، بمشاركة 18 فريقا من جميع الهيئات والجهات القضائية فضلا عن مشاركة ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة على مستوى الجمهورية.

أقيمت بطولة دوري نادي مستشاري قضايا الدولة من 3 مجموعات هي (مجموعة بحري، مجموعة الصعيد، مجموعة القاهرة) و ذلك تحت رعاية المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد خليفة رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي .

وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج فريق "أفراد" ممثلا عن قضايا الدولة بالمركز الاول ، وحصل فريق "عقود" ممثلاً عن مجلس الدولة على المركز الثانى ، وحصد فريق " قضاة اسكندرية" المركز الثالث.

أدار المباراة النهائية الحكم الدولي أمين عمر وعبد العزيز السيد وإبراهيم محمد.

ششهد حفل ختام البطولة حضور المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر، والمستشار محمد عبده صالح مساعد وزير العدل، والمستشار عبد الرسول كُرَيم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد اسماعيل نائب رئيس نادى مستشارى قضايا الدولة الرياضى والمستشار أحمد ضياء أمين الصندوق، وأعضاء المجلس المستشار محمد حرويس والمستشار الدكتور محمد فتحى ، والمستشار محمد عبد اللطيف، والمستشار أحمد الجارحي، والمستشار الدكتور محمود الشيخ، والمستشار مصطفى الأنصاري.

كما حضر الحفل الختامي عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، على رأسهم الدكتور أحمد الشيخ وأحمد عفيفى وعمرو الحداد وكلاء وزارة الشباب والرياضة، بجانب محمد غباشي المدير التنفيذي لنادي الصيد.