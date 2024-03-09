ورشة عمل لتعليم فن الرسم لعضوات نادي الفتاة والمرأة بالعاشر من رمضان

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق ايجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفه يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

أشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاه والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية واحتفالا باليوم العالمي للمرأة قامت المديرية بتنظيم فعاليات ورشه الحرف اليدوية والتراثية (الرسم على القماش) تحت شعار (مهنتك حرفتك) وذلك بمشاركة عضوات أندية الفتاه والمرأة بمركز شباب المستقبل التابع لإدارة شباب العاشر من رمضان، برئاسة مجدي ماضي ، مدير عام إدارة الشباب والرياضة بالعاشر من رمضان.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام المدربة مي عبدالله بتعريف الفتيات المشاركات بفن الرسم علي القماش والأدوات المستخدمة وطرق الرسم لتغيير شكل الملابس التقليدية الي قطع عصرية جذابه لافتا الي أن مبادرة " حرفتك … مهنتك" لتعليم الحرف اليدوية والتراثية تُعد إحدى المبادرات الخاصة بعضوات أندية الفتاه والمرأة و انديه التطوع بجميع مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية.