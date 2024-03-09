لمتابعة سير العمل.. رئيس جامعة بنها يتفقد مجمع الخدمات وكلية التمريض

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير العمل داخل مجمع الخدمات بالجامعة ، وكلية التمريض، وأعمال التشجير بأرض الجامعة بكفر سعد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى للجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة مركز الخدمات وأعمال الصيانة والتجديدات لنقل بعض وحدات الجامعة الخدمية والإنتاجية بها، وكما تفقد أعمال النظافة والصيانة لمدخل كلية التمريض، وبالإضافة إلى أعمال تشجير أرض الجامعة بكفر سعد لزراعة 250 شجرة زيتون قامت بها كلية الزراعة بمشتهر في اطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة والتي تدعمها الدولة المصرية لمواجهة التحديات والتغيرات المناخية.

وأكد "الجيزاوي"، أن الجامعة تسعى لتعزيز الاستدامة في جميع الأنشطة التي تقوم بها بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للمساحات المتوفرة في الجامعة.