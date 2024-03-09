محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الفعاليات الهادفة لحل مشاكل الأطفال

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات وورش العمل والتي تهدف إلى معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة لهم من خلال إستراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.

أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ إلى ضرورة الإستمرار في تنظيم الندوات التوعوية وعقد الإجتماعات للتأكد من عدم تعرض أطفال المحافظة لأي شكل من أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مآوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق إستقرار الأسرة المصرية وذلك من خلال وضع خطط وحلول عاجلة للمخاطر التى يتعرض لها الأطفال.

أوضحت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام مشاركة الوحدة العامة و أعضاء من وحدات حمايه الطفل بمحافظات ( الشرقية - الغربية – المنوفية) في ورشة عمل و أنشطة تدريبية أقيمت بمحافظة القاهرة لمدة 5 أيام من 3 إلى 7 مارس لتحقيق الدعم النفسي لحالات الأطفال المعرضة للخطر و رفع كفاءة قدرات الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين في مجال الإضطرابات النفسية للأطفال والمراهقين والملف النفسي للحالات وذلك تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة.

أشارت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل أن الهدف من ورشة العمل التوجيه والإرشاد النفسي لعمل التدخلات المهنية المتخصصة للأطفال والمراهقين لتعديل السلوك وتقديم الدعم النفسي المستمر ورصد الحالات التي تحتاج الى الدعم والتوجيه .

أضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل أنه خلال الورشة تم استعراض حالات الإضطرابات النفسية للأطفال والمراهقين ( اضطراب فرط الحركة - اضطراب المسلك والأدمان - الإكتئاب - القلق -التوحد -العند - الوسواس القهرى) وكيفية تشخيصها من خلال أطباء نفسيين متخصصين من الأمانة العامة للصحة النفسية.

وأشارت إلي أنه تمت الإشادة بمشاركات الأعضاء ومجهوداتهم في مجال حماية الطفل من الأخطار المعرضة لهم.