ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشكلت إدارة تموين اولاد صقر بقيادة محمد شعير مدير عام الإدارة ومحمد أسامة رئيس الرقابة التموينية وفتحي البدراوى رئيس الرقابة التجارية حملة للتأكد من الشكوى الواردة إلى الادارة التموينية التي تفيد بقيام أحد المواطنين بتجميع دقيق وتم ضبطه والتحفظ على ٢٩ شيكارة دقيق مدعم انتاج مطاحن شرق الدلتا ونقلها لإحدى المخابز لحين صدور قرار من النيابة العامة بالتصرف فيها ، و تحرير محضر رقم ٢٩٦١ لعام ٢٠٢٤ م جنح أولاد صقر لحيازة وتجميع دقيق بلدى مدعم للاتجار به في السوق السوداء.

وباستكمال عمل الحملة تم ضبط كمية من الدقيق البلدي قدرها ٣٦ شيكارة استخراج ٨٧٪ زنة الشيكارة ٥٠ كيلو جرام وتم تحرير المحضر رقم ٢٩٥٧ لعام ٢٠٢٤م جنح اولاد صقر، ليصل اجمالي الكمية المضبوطة من الدقيق البلدي المدعم ل ٦٥ شيكارة بإجمالي ٣ طن و ٢٥٠ كجم.