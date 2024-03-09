مشاركة متميزة لأبطال الأولمبياد الخاص بمنتدى رياضيين مصر

شارك اليوم أبطال الأولمبياد الخاص المصري في فعاليات النسخة الثانية من منتدى رياضيين مصر Egypt Athlete forum، "الطريق باريس 2024" والذي تستضيفه الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، واللجنة الأوليمبية المصرية والسفارة الفرنسية بمصر .

وشارك في فعاليات المنتدى وفدا من الأولمبياد الخاص المصري مكون من طارق النجار مدير المبادرات والدكتور طارق محسن مدير برنامج اعداد القادة من اللاعبين ومدير فرع القاهرة كما حضر من اللاعبين الدوليين بالاولمبياد الخاص مصطفي جلال وياسمين حسان وعبد الرحمن عاطف الموافي وهما جميعهم اعضاء بمجلس مداخلات اللاعبين القادة بالاولمبياد الخاص المصري .

عبر الأستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري عن سعادته بمشاركة لاعبين من الأولمبياد الخاص في ذلك المنتدى الهام للاعبين ، مثمنا دور الجامعة الأمريكية في تفعيل الدمج المجتمعي لابطال الاولمبياد الخاص من خلال الرياضة ومشاركتهم مع اقرانهم من غير المعاقين في كافة الفعاليات والاحداث التي تجمعهم سويا .

وفي حلقات نقاشية استعرض ابطال الاولمبياد الخاص المصري انجازاتهم الرائعة في الاولمبياد الخاص والتحديات التي تعرضوا ليها وتغلبوا عليها خلال مسيرتهم الرياضية ، كما استقبلوا عددا من الاسئلة من المشاركين في المنتدي عن اهم الانجازات التي حققوها واهمية الرياضة والأولمبياد الخاص في حياتهم .

يذكر أن المنتدي الذي يقام في نسخته الثانية شهد حضور عدد كبير من الأبطال الرياضيين من القطاع الرياضي المشرف والأبطال الأولمبيين والبارالمبيين المصريين، بالإضافة الى عدد من الشخصيات العامة وصناع القرار بالقطاع الرياضي في مصر والعالم، والعديد من نجوم الرياضة، سواء في الملاعب والإدارة وأيضا العديد من الشخصيات الإعلامية ورجال الأعمال، وعدد من الأبطال العالميين، بالإضافة إلى عدد من أصحاب القرار في المؤسسات الاقتصادية الهامة الراعية للاعبين.

ويتيح منتدى رياضين مصر في نسخته الثانية، الفرصة لسماع وجهات نظر اللاعبين واللاعبات في مختلف الألعاب، وطرح الحلول لأغلب المشكلات التي تقف عائقا أمام أي رياضي وخاصة المبتدئين، بحضور عدد كبير من الأبطال من مختلف الألعاب والرياضات، في حلقات نقاشية موسعة من أجل الخروج باجندة توصيات تفيد الرياضيين والرياضيات.