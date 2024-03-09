الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يضرب إيفرتون بثنائية في أولد ترافورد

حقق مانشستر يونايتد فوزًا مهمًا على ضيفه إيفرتون، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أولد ترافورد" في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح البرتغالي برونو فيرنانديز التسجيل لفريق مانشستر يونايتد من ركلة جزاء في الدقيقة 12، وضاعف المهاجم ماركوس راشفورد النتيجة بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 36.

وحافظ مانشستر يونايتد على تقدمه خلال الشوط الثاني، ليحقق انتصاره الأول في آخر 3 مباريات في الدوري.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: فيكتور ليندلوف، رافاييل فاران، ديوجو دالوت، جوني إيفانز.

الوسط: كاسيميرو، كوبي ماينو، سكوت مكتوميناي.

الهجوم: برونو فيرنانديز، ماركوس راشفورد، أليخاندرو جارناتشو.

وعزز هذا الفوز من موقع مانشستر يونايتد في المركز السادس على جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.