ads
السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ ينعى اللواء عاطف عبدالغفار والد وزير الصحة

ويقدم العزاء لوزير الصحة

وفاة والد وزير الصحة
وفاة والد وزير الصحة والسكان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نعى الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وأسرة الجامعة، ببالغ الحزن والأسى اللواء عاطف عبدالغفار نائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والذى وافته المنية اليوم.
وأعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن خالص تعازيه للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، فى وفاة والده داعيًا للفقيد أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

رئيس جامعة كفر الشيخ خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان جامعة كفر الشيخ حرب أكتوبر المجيد رئيس جامعة كفرالشيخ ينعي والد وزير الصحة كفر الشيخ