رئيس جامعة كفر الشيخ ينعى اللواء عاطف عبدالغفار والد وزير الصحة

نعى الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وأسرة الجامعة، ببالغ الحزن والأسى اللواء عاطف عبدالغفار نائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والذى وافته المنية اليوم.

وأعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن خالص تعازيه للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، فى وفاة والده داعيًا للفقيد أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.