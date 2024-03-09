اليوم .. مصر تحتفل بيوم الشهيد تحت شعار ".. ويبقى الأثر"

تحيي القوات المسلحة المصرية في مثل هذا اليوم ذكرى الشهيد المعروف بـ"يوم الشهيد"، تخليدًا لتضحيات أبطال القوات المسلحة في الدفاع عن تراب الوطن، واختارت القوات المسلحة شعار ".. ويبقى الأثر" عنوانًا لاحتفالها هذا العام ، وبذلك يكون هذا اليوم ليس تجديدًا للأحزان ولكن لإظهار التضحيات والوفاء والتكريم لهؤلاء الأبطال، الذين سطروا بطولاتهم بحروف من ذهب على مدى الدهر تاركين سيرة عطرة ومسيرة وطنية عظيمة.

بدأ الاحتفال في هذا اليوم عام 1969، عندما استشهد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وكان الفريق رياض شارك في حروب عدة من بينها حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وحرب الاستنزاف حتى نال الشهادة في عام 1969.

وأثناء وجود رئيس أركان حرب القوات المسلحة على الجبهة قرر أن يزور الموقع رقم 6، الذي لم يكن يبعد عن مرمى النيران الإسرائيلية سوى 250 متراً، حيث كبد فريق الموقع 6 القوات الإسرائيلية خسائر فادحة، إلا أن الموقع شهد الدقائق الأخيرة في حياة الفريق، حيث انهالت نيران القوات الإسرائيلية على المنطقة التي كان يقف فيها فجأة، حتى انفجرت إحدى طلقات المدفعية بالقرب منه، واستشهد متأثرًا بجراحه عن عمر يناهز 50 عامًا، وتخيلدًا لدوره البطولي اتخذت القوات المسلحة هذا اليوم للاحتفال بالشهيد تخليدًا لذكراه.