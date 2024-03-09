بعد واقعة فتاة الشروق.. إضافة زر استغاثة لتطبيقات شركات النقل الذكي بمصر

طالب النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتفعيل آليات متابعة لجميع مستقلي السيارات التابعة لشركات ركاب النقل الذكي أوبر وكريم وغيرها من الشركات بما يحقق الضمانات الكاملة لكل عوامل الأمان الخاصة بمستخدمي هذه الشركات.

وشدد بدوي خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور مسئولي شركة أوبر وكريم بحضور المهندسة حنان عبد الواحد من جهاز تنظيم النقل التابع لوزارة النقل والمواصلات، على ضرورة تفعيل زر استغاثة أو طلب مساعدة، في الأبلكيشن sos حتي يلجأ إليها الركاب حال حدوث أي طارئ، وتتم الاستجابة له في غرفة عمليات الشركة، أو أي جهات متابعة أخري، حتي يتم السيطرة علي أي خروقات من الممكن أن تحدث من الكابتن أو الركاب علي حد سواء.

وتابع أن لجنة الاتصالات داعمة لجميع الاستثمارات في مصر والشركات النقل الذكي والتكنولوجي، وكذلك جميع الكباتن والسائقين العاملين في هذه الشركات الملتزمين، مضيفًا: “لأنهم ولاد مصر وبياكلو عيش، لكن ما حدث في واقعة فتاة الشروق يدق ناقوس الخطر”.

ووافقت المهندسة حنان عبد الواحد ممثل جهاز النقل بوزارة النقل والمواصلات على مطالب رئيس اتصالات النواب، مؤكدة أن الشركات متعاونة مع الوزارة وأي إجراء يصب في مصلحة أمان الراكب والمواطن سيتم تنفيذها حرصا علي تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.