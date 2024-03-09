لمدة 5 ساعات.. غلق كلي لشارع الهرم في الاتجاهين

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إجراء عملية إغلاق كلى لشارع الهرم مع تقاطع طريق المنصورية؛ لتنفيذ أعمال خاصة بمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور تزامناً مع تنفيد أعمال خاصة بمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع" بمنطقة شارع الأهرام بالجيزة؛ مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأهرام بالإتجاهين بداية من تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى فتحة الدوران أمام مسجد الصباح اعتباراً من غدًا الأحد 10/3/2024 بداية من الساعة 1 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.