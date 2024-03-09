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السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

طب أسنان طنطا يحتفل غدًا باليوم العالمي لصحة الفم

اليوم العالمي للفم
اليوم العالمي للفم
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تحتفل كلية طب الأسنان بجامعة طنطا غدًا الأحد باليوم العالمي لصحة الفم؛ وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وشئون البيئة والدكتوره فاتن أبو طالب القائم بعمل عميد كلية طب الأسنان والدكتوره كاريمان السوداني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.
 من جانبها  أكدت  الدكتورة فاتن  أبو طالب أن توعية  هذا اليوم  تأتي  من  أجل أهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان، وتأثيرها المباشر على الصحة العامة؛ حيث يحتفل العالم في شهر مارس من كل عام باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان، ويأتي إطلاق هذا اليوم، والاحتفاء به؛ بهدف زيادة الوعي العالمي بالقضايا المتعلقة بالصحة الفموية، وأهمية نظافة الفم، وتحقيق الهدف المنشود من هذا اليوم، وهو أن يكون الفم صحيًا وخاليًا من الأمراض، وأن يتمتع الفرد بحياة سعيدة.

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