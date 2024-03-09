محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن يقودان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات

ترأس، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بشارع ناجي شتلة ومنطقة المزلقان الأوسط بمدينة كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود الكموني، نائب مدير أمن كفرالشيخ، واللواء عبدالحليم فايد، مساعد مدير أمن كفرالشيخ للأمن العام، وأحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور،والعميد حسن قاسم، رئيس مباحث مديرية أمن كفرالشيخ، والعميد شريف سالم، مدير إدارة قوات الأمن، والعقيد أحمد نعيم، مدير الحماية المدنية، والعقيد محمد مكاوى، رئيس شرطة المرافق، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، مؤكداً على التصدي للتعديات والإشغالات بحرم الشوارع بكل شدة وحزم دون تقاعس أو تهاون، وتنفيذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شدد محافظ كفرالشيخ، علي إستمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين ولن يسمح بالتعدي علي حق المارة من المواطنين وسهولة التحرك في الشوارع وخاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك وإزدياد حركة المرور .

أشار محافظ كفرالشيخ، الي نقل الباعة الجائلين من الشوارع إلي سوق مدينة كفرالشيخ الحضرى المطور بشارع صلاح سالم بوسط مدينة كفرالشيخ الذي تم إنشاؤه طبقاً للمواصفات الحديثة في تشغيل الأسواق المطورة لإستيعاب أعداد الباعة الجائلين وتوفير مصدر دخل لهم دون مخالفة القانون لتحقيق السيولة المرورية والإنضباط بالشوارع وتقديم خدمة نوعية من خلال توفير إحتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك والبقوليات والخردوات والأحذية وغيرها من إحتياجات المواطنين، والذي تم نقل وتسكين الباعة الجائلين، وبدء التشغيل التجريبي لسوق كفرالشيخ المطور، اليوم السبت، بالتعاون مع مديرية أمن كفرالشيخ.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، باستمرار تنفيذ حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية فضلاً عن متابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً والإستماع اليهم وإيجاد الحلول العاجلة والموضوعية لمشاكهلم ، قائلاً : " المواطن هو أساس التنمية ونعمل لأجله وتحقيق رضاه هو أهم معايير تقييم القيادات التنفيذية".

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