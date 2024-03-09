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السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور في "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

قوات الإحتلال الإسرائيلي
قوات الإحتلال الإسرائيلي
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حطم مستوطنون إسرائيليون، اليوم /السبت/، شواهد قبور في مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك.
وأفاد شهود عيان بأن 40 مستوطنا حطموا شواهد 10 قبور على الأقل، وقاموا بتخريب بعض محتويات المقبرة التي تستخدم في دفن الأموات، مثل الأسمنت والأتربة.
وأضاف الشهود أن المستوطنين يقتحمون المقبرة على الدوام، ويقومون بأداء طقوس تلمودية فيها بهدف الاستيلاء عليها، كما تتعرض أيضا لأعمال حفريات من قبل الاحتلال من أجل إنشاء قاعدة للتلفريك التهويدي المحيط بالبلدة القديمة فيها.
وتبلغ مساحة مقبرة باب الرحمة نحو 23 دونما، وتضم العديد من قبور الصحابة، أبرزهم: عبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، وأيضا قبور لمجاهدين اشتركوا في فتح القدس أثناء الفتحين العمري والأيوبي.. فيما تنوي حكومة الاحتلال أيضا تحويل جزء منها لحديقة توراتية ضمن مشروعها لتهويد المدينة.

مستوطنون إسرائيليون مقبرة باب الرحمة المسجد الأقصى