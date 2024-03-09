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السبت 09 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة أسيوط ينعى اللواء عاطف عبدالغفار والد وزير الصحة

رئيس جامعه اسيوط
رئيس جامعه اسيوط
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نعت جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، اللواء عاطف عبدالغفار نائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ووالد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق.

   وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من أعمال خير شفيعًا له. 
 
   وقال الدكتور أحمد المنشاوي عن الفقيد، إنه كان نموذجًا إنسانيًا نبيلًا يتمتع بأخلاقيات عالية، وقامة وطنية ناجحة ومتفانية في خدمة الوطن، وكانت حياته حافلة بالعطاء والإخلاص.

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