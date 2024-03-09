صعود جامعة المنوفية للدور الثاني في بطولة الشهيد الرفاعي لكرة القدم

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، صعود الجامعة للدور الثاني في منافسات كرة القدم ببطولة الشهيد الرفاعي الـ51 للجامعات المصرية التي تعقد تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس ادارة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد صبحي حسانين مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الرياضية ونائب رئيس الإتحاد الرياضي .

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن جامعة المنوفيـة فازت بالمركز الأول للمجموعة الثانية في لعبة خماسي كرة القدم والتي أقيمت بجامعة المنوفيه خلال الفترة من ٥ - ٧ / ٣ / ٢٠٢٤.

ضمت المجموعة جامعات ( المنوفية - السلام - طنطا - مدينة السادات )، حيث فازت جامعة المنوفية على جامعة السلام ٣ / صفر وعلى جامعة مدينة السادات ٣ / صفر بالانسحاب والتعادل مع جامعة طنطا صفر / صفر.

بهذه النتيجة صعدت جامعة المنوفية للمرحلة الثانية والنهائية والتي ستقام خلال شهر رمضان المبارك.

أشرف على الفريق الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب والكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي والكابتن معتز صادق مشرف النشاط الكابتن أيمن عبد القوي مدير فني والكابتن خالد طلبة مدرب والكابتن أحمد عبد الرحيم مشرف على الفريق.

تضم قائمة الفريق كلا من اللاعبين ابراهيم زايد محمد فتحي وزياد أحمد ومحمد وائل ومصطفى محمد وسعد عبد العزيز وعلي ممدوح وهادي ايهاب وعبد الرحمن سعيد ومحمد عمر ومحي محمد وإبراهيم فتحي وعبد الله ياسر.