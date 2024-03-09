دراسة صادمة: كورونا يستمر في الدم لأكثر من عام بعد الإصابة

أفادت دراسة حديثة بجامعة كاليفورنيا بأن فيروس كورونا يستمر في الدم والأنسجة للمرضى لأكثر من عام بعد انتهاء مرحلة العلاج الشديدة من المرض، وهذا يقدم أدلة محتملة حول سبب إصابة بعض الأشخاص بكورونا طويل الأمد، بحسب موقع "neuroscience news".

ووجد العلماء بقايا من كورونا تعرف باسم مستضدات كورونا، موجودة في الدم لمدة تصل إلى 14 شهرا بعد الإصابة ولأكثر من عامين في عينات الأنسجة من الأشخاص المصابين بكورونا.

وأضاف مايكل بيلوسو، باحث في الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا: "توفر الدراسة أقوى النتائج حتى الآن على أن مستضدات فيروس كورونا يمكن أن تظل لدى بعض الأشخاص، بالرغم من أن لديهم استجابات مناعية طبيعية".

والأشخاص الذين تم ادخالهم المستشفى بسبب كورونا، كانت احتمالية اكتشاف مستضدات كورونا أعلى بمقدار الضعف مقارنة بالأشخاض الذين لم يدخلوا المستشفي .

كان يعتقد أن الفيروس مرض مؤقت ، لكن عددا كبيرا من المرضى، حتى أولئك الذين كانوا يتمتعون بصحة جيدة سابقا ، استمروا في ظهور الأعراض مدة طويلة ، مثل مشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل الأوعية الدموية، ضباب الدماغ لأشهر متتالية أو حتى سنوات.

وأشار الباحثون في عينات دم 171 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا إلى أنه باستخدام اختبار شديد الحساسية لبروتين "سبايك" لكورونا، والذي يساعد الفيروس على مهاجمة الخلايا البشرية، وجد العلماء أن الفيروس موجود بعد مرور ما يصل إلى 14 شهرا لدى بعض الأشخاص.