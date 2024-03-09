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السبت 09 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

فنانات العالم يحتفلن باليوم العالمي للمرأة على شواطئ الغردقة

فنانات العالم تشارك
فنانات العالم تشارك المرأة باليوم العالمي بالغردقة
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شاركت عدد من فنانات العالم يمثلن 14 دولة في "جدارية الحب والسلام" احتفالا بالمرأة اليوم السبت في جزيرة عدن بشواطئ مدينة الغردقة ضمن احتفالات اليوم العالمي للمرأة على هامش كرنفال الغردقة الدولى للفنون التي تستضيفه مدينة الغردقة  بالتنسيق مع جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

أشار محمد حميدة منظم الفعاليات إلى أن 30 فنانة من 14 دولة  شاركت في احتفالات اليوم العالمي للمرأة في جزيرة عدن  بشواطئ  الغردقة فى أجواء سياحية  بهدف تنشيط السياحة  لمدينة الغردقة بالمشاركة مع القطاع الخاص وجمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر.

موضحا أن جدارية الحب والسلام صممت على أرض مصر بشواطيء الغردقة حيث شاركت كل فنانة بلوحة في الجدارية وذلك ضمن إحتفالات المرأة باليوم العالمي لتعكس صورة مشرفة أمام العالم بالأمن والسلام في مصر بهدف تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

ومن جانبه أشار محمد علي مسئول بجزيرة عدن ومنظم رحلة الفنانات على شواطئ الغردقة بأن  30 فنانة شاركت ممثلة من 14 دولة هي دول مصر و امريكا و انجلترا و فرنسا والمغرب والاردن وتونس و كوسوفو وصربيا و البانيا و ايرالندا وروسيا ومونتنيجرو  وفلسطين وبلغاريا.

لافتا إلى مثل هذه الفعاليات تهدف إلى تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي حيث تحرص الفنانات علي نقل الاجواء الي دول العالم من خلال السوشيال ميديا.

ومن جانبه أشار ايهاب شكري عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر انتعاش حركة السياحة علي شواطئ الغردقة حيث استقبلَت الغردقة الأسبوع السابق أكثر من مائة ألف سائح علي متن 533‪ رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة

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