نائب بالشيوخ: كلمة الرئيس في «يوم الشهيد» كشفت تحديات الدولة خلال 10 سنوات

قدم الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأسر الشهداء، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذي يوافق ٩ مارس من كل عام.

وأكد "البدري" في تصريحات له اليوم السبت، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، جاءت كاشفة وموضحة لما واجهته الدولة المصرية من تحديات وصعوبات وحروب منذ عشرة سنوات، مضيفا:" لولا وجود قيادة سياسية حكيمة حافظت على أمن واستقرار البلاد ما كنا هنا اليوم".



وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم بلد بدون بلد وبدون مؤسسات حقيقية ولكن مع وجود ارادة سياسية حقيقية استطاع تثبيت اركان الدولة واستعادة مصر لمكانتها التاريخية ودورها المحوري فى المنطقة، مضيفًا أن ذكرى يوم الشهيد بمثابة يوم وطني نستلهم منه روح العزة والفداء، والتضحية بالغالي والنفيس من أجل سلامة الوطن وحماية أراضيه.