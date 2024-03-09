منح دراسية بألمانيا لطلاب جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها توقيع اتفاقيه للتبادل الطلابي وأعضاء هيئة تدريس بين جامعه بنها وجامعة براندنبورغ للتكنولوجيا كوتوبس بألمانيا في مجال هندسة المعادن والمواد لمده ثلاث سنوات بتمويل من برنامج إيراسموس.

وأشار الجيزاوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الاتفاقية تسمح بسفر 7 طلاب دراسات عليا لمدة ثلاث شهور واثنان مع أعضاء هيئه التدريس.

وأكد "الجيزاوي"، أن تطوير العلاقات الدولية مع الجامعات الأخرى يساهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة، حيث أنها تسعى دائما إلى المضي قدما للوصول إلى العالمية بتحسين جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية لما له من أثر كبير في سمعتها الأكاديمية.

وصرح الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والتعليم بأن الاتفاقية فرصة جيدة لطلاب الدراسات العليا بالجامعة لأجراء جزء من العملي بخطة البحث الخاصة بهم خلال الثلاث شهور في جامعة براندنبورغ للتكنولوجيا كوتوبس بألمانيا والتي تمتلك قدرات هائلة مما يسهم في تحسين مخرجاتهم البحثية.

كما أن اقتران إسم جامعة بنها بجامعة براندنبورغ للتكنولوجيا كوتوبس بألمانيا نجاح في التعاون الدولي المثمر للجامعة وهذا يؤدي إلى تحسين تصنيفها في شتى مقايس التقييمات الدولية للجامعة.