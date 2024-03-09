برشلونة يرفض عرضا خياليًا لرحيل جوهرته إلى باريس

رفض نادي برشلونة عرضًا ضخمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع نجمه الشاب لامين يامال، الذي يُنظر إليه على أنه أحد أبرز المواهب في العالم.

بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، قدم باريس سان جيرمان عرضًا بقيمة 200 مليون يورو لضم يامال، ليكون بديلاً للنجم كيليان مبابي الذي قرر مغادرة النادي بنهاية الموسم الحالي.

ولكن، رفض برشلونة هذا العرض المغري، مؤكداً على تمسكه ببقاء يامال الذي يبلغ من العمر 16 عامًا فقط، ويُعدّ مستقبل النادي.

يعتقد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أن بيع يامال سيكون "خطأً تاريخيًا"، ولذلك اتخذ القرار برفض عرض باريس سان جيرمان.

قدم يامال مساهمات كبيرة لبرشلونة هذا الموسم، حيث ساهم في تسجيل 13 هدفًا خلال 37 مباراة بمختلف المسابقات.