تعرف علي برنامج منتخب مصر لخوض معسكر الإمارات

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن معسكرة الودي الاول خلال شهر مارس الجاري بدولة الامارات العربية الشقيقة.

وتنشر البوابة برنامج المنتخب خلال الايام القليلة المقبلة قبل انطلاق المعسكر.

يخوض منتخب مصر أول تدريباته على هامش معسكره المقبل مساء يوم 13 مارس الجاري، وذلك بالتزامن مع اكتمال صفوف المنتخب في المعسكر.

ومن المقرر ان تقام آخر مباراتين في الدوري المحلي قبل بدء معسكر المنتخب مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس الجاري، وهم مباراة الأهلي والبنك الأهلي والزمالك مع الجونة، وعقب المباراتين سينضم لاعبو الأهلي والزمالك المختارين ضمن قائمة المنتخب لمعسكر الفراعنة، على أن يخوض المنتخب أول مران له في المعسكر بمشاركة كافة اللاعبين الدوليين مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 مارس.