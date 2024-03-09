القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول شهر رمضان المعظم 1445هــ جاء فيها:"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى الوطن المفدى وشعب مصر العظيم بكل الخير والبركات، وبهذه المناسبة يسعدنى أن أنقل لسيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة لكم بهذا الشهر الكريم الذى تتجلى فيه أروع صور الإيمان وتحمل المشاق والتسلح بالصبر، مؤكدين تمسكهم بالقيم والمبادئ السامية لهذا الشهر المبارك أمناء على المسئولية وأوفياء للمهام التى يحملون أمانتها لصون تراب هذا الوطن، والله أدعو أن يحفظكم ويسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها،وكل عام وأنتم بخير ".

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1445هــ.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.