حسام حسن يعلن غدًا قائمة المنتخب النهائية في بطولة الإمارات

يعلن حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، قائمته النهائية لبطولة الإمارات الودية، صباح غدا الأحد.

ويخوض منتخب مصر أول تدريباته على هامش معسكره المقبل مساء يوم 13 مارس الجاري، بالتزامن مع اكتمال صفوف المنتخب في المعسكر .

وقرر حسام حسن ضم حسين الشحات نجم فريق الأهلي في معسكر بعد تألق اللاعب في المباريات الأخيرة مع فريقه ولفت نظر مدرب المنتخب.