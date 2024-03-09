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السبت 09 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

حسام حسن يعلن غدًا قائمة المنتخب النهائية في بطولة الإمارات

حسام حسن
حسام حسن
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يعلن حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، قائمته النهائية لبطولة الإمارات الودية، صباح غدا الأحد. 
ويخوض منتخب مصر أول تدريباته على هامش معسكره المقبل مساء يوم 13 مارس الجاري، بالتزامن مع اكتمال صفوف المنتخب في المعسكر .
وقرر حسام حسن ضم حسين الشحات نجم فريق الأهلي في معسكر بعد تألق اللاعب في المباريات الأخيرة مع فريقه ولفت نظر مدرب المنتخب.

العميد حسام حسن منتخب مصر قائمته