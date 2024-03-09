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السبت 09 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام إيفرتون

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة ضيفه إيفرتون، اليوم السبت على ملعب "أولد ترافورد"، في إطار منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يسعى الشياطين الحمر لتحقيق الفوز في هذه المباراة لمصالحة جماهيره بعد الخسارة القاسية في ديربي المدينة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: فيكتور ليندلوف، رافاييل فاران، ديوجو دالوت، جوني إيفانز

الوسط: كاسيميرو، كوبي ماينو، سكوت مكتوميناي

الهجوم: برونو فيرنانديز، ماركوس راشفورد، أليخاندرو جارناتشو

يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الـ16 برصيد 25 نقطة.

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