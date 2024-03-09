دراسة: الأطفال المصابون بالحول أكثر عرضة للإصابة بارتفاع الضغط عند البلوغ

أفادت دراسة حديثة أن الأطفال المصابون بالحول او الكسل في العين أكثر عرضة للإصابة بإرتفاع ضغط الدم المرتفع عند البلوغ ومتلازمة التمثيل الغذائي في مرحلة البلوغ، بالإضافة إلي زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية.



وفسر فريق البحث من جامعة كوليدج بلندن بيانات عدد 126 ألف شخص يتراوح أعمارهم بين 40 إلى 69 عاما، من سجلات البنك الحيوي البريطاني، والذين خضعوا لفحص العين.

ووفق "ساينس دايلي"، أبلغ 82.2% منهم أنهم يعانون من انخفاض دائم في الرؤية في عين واحدة عندما كانوا بالغين "العين الكسولة".

وأوضحت النتائج أن المشاركين الذين يعانون من العين الكسولة عندما كانوا أطفالا لديهم احتمالات أعلى بنسبة 29% للإصابة بمرض السكري، و25% أعلى للإصابة بارتفاع ضغط الدم، و16% أعلى للإصابة بالسمنة.

وكانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالنوبات القلبية، حتى عندما تم أخذ عوامل الخطر الأخرى لهذه الحالات، في الاعتبار.

وحذر الباحثون من هذا الخطر المستمر للمشاكل الصحية ليس فقط لمن استمرت مشاكل الرؤية لديهم، ولكن إلى حد ما لدى المشاركين الذين عانوا من الحول عندما كانوا أطفالا ورؤية 20/20 كشخص بالغ.

والحول يرتبط بعدم تتطور الرؤية في عين واحدة بصورة جيدة ، وهي حالة نمو عصبي تتطور عندما يكون هناك انهيار في كيفية عمل الدماغ والعين معا ولا يستطيع الدماغ معالجة الإشارة البصرية من العين المصابة بشكل صحيح.

وبما أنه عادة ما يسبب انخفاض الرؤية في عين واحدة فقط، فإن الكثير من الأطفال لا يلاحظون أي مشكلة في بصرهم ويتم تشخيصهم فقط من خلال اختبار الرؤية الذي يتم إجراؤه في وقت المدرسة غالبا.

ونتائج هذه الدراسة من الارتباطات النادرة التي تربط بين سمات صحية في الطفولة ومشاكل صحية في المستقبل"