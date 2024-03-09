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السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

لليوم الثامن على التوالى.. إقبال كبير من المواطنين على معرض خير مزارعنا لأهالينا

معرض خير مزارعنا
معرض خير مزارعنا لأهالينا
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شهد معرض خير مزارعنا لاهالينا، لليوم الثامن على التوالي، إقبال كبير من المواطنين لشراء احتياجاتهم وسلع رمضان بأسعار مخفضة.
وأكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة، ان المعرض متاح يوميا  للجمهور من الساعة العاشرة صباحا وحتي العاشرة مساءا وحتي نهايه شهر رمضان الكريم.
واشار الى توجيهات السيد القصير وزير الزراعة المستمرة بضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية وان تكون ذات جودة عالية وطازجة، مشددا على ثبات الاسعار لتخفيف العبء عن  كاهل المواطنين.
يشار إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء احمد راشد محافظ الجيزة كانا قد افتتحا معرض خير مزارعنا لاهالينا للسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان وذلك بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي امام نادى الصيد.

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خير مزارعنا لاهالينا اسعار مخفضة شهر رمضان المبارك