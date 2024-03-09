لليوم الثامن على التوالى.. إقبال كبير من المواطنين على معرض خير مزارعنا لأهالينا

شهد معرض خير مزارعنا لاهالينا، لليوم الثامن على التوالي، إقبال كبير من المواطنين لشراء احتياجاتهم وسلع رمضان بأسعار مخفضة.

وأكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة، ان المعرض متاح يوميا للجمهور من الساعة العاشرة صباحا وحتي العاشرة مساءا وحتي نهايه شهر رمضان الكريم.

واشار الى توجيهات السيد القصير وزير الزراعة المستمرة بضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية وان تكون ذات جودة عالية وطازجة، مشددا على ثبات الاسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

يشار إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء احمد راشد محافظ الجيزة كانا قد افتتحا معرض خير مزارعنا لاهالينا للسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان وذلك بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي امام نادى الصيد.

IMG-20240309-WA0019

IMG-20240309-WA0025

IMG-20240309-WA0018

IMG-20240309-WA0026

IMG-20240309-WA0027

IMG-20240309-WA0016

IMG-20240309-WA0024

IMG-20240309-WA0022

IMG-20240309-WA0021

IMG-20240309-WA0023

IMG-20240309-WA0017

IMG-20240309-WA0020

IMG-20240309-WA0015