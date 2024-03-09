قمع الاحتجاجات السلمية والتمييز المؤسسي ضد النساء والفتيات في إيران يفاقم أزمات حقوق الإنسان لديهم.. انتهاكات وجرائم نظام الملالي يشعل عمليات القتل غير المشروع

أدى "قمع الاحتجاجات السلمية" و"التمييز المؤسسي ضد النساء والفتيات" في إيران إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، يرقى بعضها إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية"، وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة.

وتشمل هذه الانتهاكات والجرائم "عمليات القتل والقتل خارج نطاق القضاء وغير المشروع، والاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، والحرمان التعسفي من الحرية، والتعذيب، والاغتصاب، والاختفاء القسري، والاضطهاد على أساس الجنس"، حسبما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

واستشهدت بتقرير صادر عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن جمهورية إيران، وهي فرقة عمل أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للنظر في مزاعم تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران.

وقال التقرير إن هذه الانتهاكات جاءت في سياق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" التي أشعلتها وفاة امرأة إيرانية كردية تبلغ من العمر 22 عامًا جينا ماهسا أميني في سبتمبر 2022 بعد اعتقالها بزعم عدم احترامها للقواعد الإلزامية في إيران. قانون الحجاب.

واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران مرة أخرى في سبتمبر من العام الماضي في الذكرى السنوية الأولى لوفاتها.

وقالت البعثة إنها وجدت أن العنف الجسدي أثناء الاحتجاز لدى شرطة الآداب، وهي وحدة مخصصة لفرض قواعد صارمة لملابس النساء، مثل ارتداء غطاء الرأس الإلزامي، أدى إلى "الموت غير القانوني" لماهسا أميني.

وجاء في البيان الصحفي للأمم المتحدة: "بدلًا من التحقيق في هذا القتل غير القانوني بسرعة وفعالية وشاملة - كما يقتضي القانون الدولي لحقوق الإنسان - قامت الحكومة بالتعتيم على الحقيقة، وحرمت العدالة".

وقال مكتب الأمم المتحدة إنه في حملة قمع حكومية ضد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حشدت إيران "الجهاز الأمني للدولة بأكمله لقمع" المتظاهرين، مضيفًا أنه يُعتقد أن ما يصل إلى 551 متظاهرًا قتلوا على يد قوات الأمن، من بينهم ما لا يقل عن 49 امرأة و68 طفلًا.

وقال مكتب الأمم المتحدة إن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة وجدت أدلة على أن القوات استخدمت "القوة غير الضرورية وغير المتناسبة" مما أدى إلى "قتل وإصابة متظاهرين بشكل غير قانوني"، مشيرًا إلى "نمط من الإصابات الجسيمة في عيون المتظاهرين"، والتي سبق لشبكة سي إن إن أن تحدثت عنها سابقًا.