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السبت 09 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

والدة الشهيد أسامة فراج: ابني بطل قتل 6 من التكفيريين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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وجهت والدة الشهيد أسامة فراج محمد أحمد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكريم ابنها الشهيد، وقالت: "شكرا للرئيس السيسي إنه فاكرنا علطول".

وقالت والدة الشهيد أسامة، خلال تكريمها في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد على شاشة «إكسترا نيوز»، "ابني  خالد كان في شمال سيناء، وأسامة دخل بعده بسنتين، تخرج وطلب من القائد يروح شمال سيناء، اتصل على خالد قال له أنا جاي لك يا خالد، خالد كان بيحكي له عن المداهمات اللي بيطلعها، قال له يا أسامة اللي بيجي هنا بطل، وراح لخالد، واتصل بينا يوم الاستشهاد".

وأردفت: "قمت يومها 6 الصبح كان يوم كئيب، الساعة 4 جت هجمة في قلبي، الشظية اللي أصابته جات في قلبي، أسد معركة كرم القواديس الشهيد أسامة، أخذ من التكفيريين 6، وعندي حسين شرطة، وخالد قوات مسلحة، وقدمت لحسن حربية مرتين، وهأقدم له تالت هو في رابعة كلية، شكرا للرئيس السيسي إنه فاكرنا علطول".

الاحتفال بيوم الشهيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهداء