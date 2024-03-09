أبل تخطط لإطلاق أول هاتف قابل للطي في 2026

أفاد تقرير جديد عن أن شركة أبل تخطط لصناعة مجموعة من الأجهزة القابلة للطي، وفي الأسبوع الماضي، قال أحد المحللين المشهورين في شركة Apple إن جهاز MacBook القابل للطي سيصبح في المستقبل أول منتج لشركة Apple في هذه الفئة، وسيدخل في الإنتاج الكبير في عام 2027، والآن، قال أحد المرشدين إن الشركة في خطتها لإصدار iPhone قابل للثني في عام 2026.

وفقا للتقرير سيكون هاتف iPhone القابل للطي هو أول هاتف قابل للطي من شركة أبل، حيث تهدف الشركة إلى نافذة إصدار عام 2026، وتتعارض المعلومات الحديثة مع التقارير الواردة من الشهر الماضي والتي تشير أن الشركة أوقفت تطوير هاتف قابل للطي بسبب مشكلات العرض.

وبحسب التقرير، فإن هاتف Apple القابل للطي سيصدر في عام 2026، ويتنبأ التقرير من مسئول كبير في شركة أبل، على خطط صانع iPhone لهاتف قابل للطي، ونقل عن المسئول قوله "مترجم من الكورية": "قررت شركة أبل إطلاق هاتف آيفون القابل للطي في عام 2026، وهو وقت متأخر عما كان متوقعا"، "نظرا لأنه إصدار متأخر عن منافسيه، فإننا نعلم أن التقنيات المتطورة ستكون مركزة."

ووفقًا للتقرير، قال مسئول أبل إن هاتف آيفون القابل للطي سيكون أخف وأنحف وزنا من المنافسين، مع الاحتفاظ ومنع أي علامات التجعد على الشاشة القابلة للطي، ونقل عن المسؤول قوله: "على وجه الخصوص، الهدف هو تجنب التجاعيد التي يعاني منها المنافسون".

وفي حين تأخرت شركة آبل في قطاع الأجهزة القابلة للطي، عن منافسيها سامسونج وجوجل حيث لديهما من قبل هواتف قابلة للطي في السوق، وأصدرت سامسونج خمسة أجيال من الهواتف القابلة للطي على شكل صدفة أو على شكل كتاب، بينما أطلقت جوجل هاتف Pixel Fold العام الماضي.

ويختلف التحديث الأخير مع التقارير الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع والتي أضافت أن أول جهاز قابل للطي من أبل سيكون جهاز MacBook قابل للطي مقاس 20.3 بوصة، والذي من المتوقع أن يدخل الإنتاج الضخم في عام 2027.

وادعى Ming-Chi Kuo، محلل TF Securities، أن جهاز MacBook هو منتج Apple الوحيد القابل للطي مع جدول تطوير واضح في الوقت الحالي، وقال كو هذا الأسبوع في منشور على موقع X: "يشير استطلاعي الأخير إلى أن منتج Apple الوحيد القابل للطي حاليا مع جدول تطوير واضح هو جهاز MacBook مقاس 20.3 بوصة، ومن المتوقع أن يدخل الإنتاج الضخم في عام 2027".

