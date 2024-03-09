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السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تداول 30 ألف طن و1177 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أرشيفية
أرشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة ، وتم تداول 30000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1177 شاحنة و510 سيارة وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 621  شاحنة و495 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 23000 طن بضائع، 556 شاحنة و15 سيارة.
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال  وخمس سفن وهي HEROIC ، الرياض ، بوسيدون اكسبريس ، الحرية2 وامل ، بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية1 .

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة  وبوسيدن اكسبريس ، وغادرت السفينتين  امل وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 2750  طن بضائع و355  شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي  كوين نفرتيتى، سينا وآور  ، كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة SEA WAVE1  وعلي متنها 430 سيارة بوزن 860 طن قادمة من جدة ، بينما غادرت السفينة CECELLIA وعلي متنها 12000 طن مواد غذائية.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2490 راكبا بموانيها.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا