مدير التنبؤات بالأرصاد يكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة خلال شتاء 2024

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية عن أسباب ارتفاع في درجات الحرارة شتاء 2024 واختلافه عن الشتاء الماضى 2023، موضحا أنه يؤثر على شتاء هذا العام، كتل هوائية قادمة من الجزيرة العربية وأحيانا تكون قادمة من جنوب أوروبا وفي هذا التوقيت من العام هذه المناطق تعتبر أكثر دفئا من قارة آسيا وهذا سبب أن الكتل الهوائية التى تؤثر علينا خلال شتاء 2024 أجواء معتدلة أو دافئة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه خلال شتاء عام 2023، كانت الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد قادمة من آسيا وعادة ما يكون شرق آسيا في فصل الشتاء باردا عن أوروبا ولذا كانت الأجواء أكثر برودة في شتاء 2023، من هذه الأيام .

وأشار إلى أن الشتاء لم ينتهِ بعد ومستمر حتى 21 مارس الجارى ومن المتوقع انخفاض في درجات الحرارة وعودة الأمطار على المناطق الساحلية بداية من الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن محافظتى القاهرة والجيزة لن تشهد كميات أمطار كبيرة خلال الفترة المقبلة مقارنة بالشتاء الماضى 2023، موضحا أن ذروة الشتاء كانت في شهر يناير وتم تجاوزها.

كما أوضح أن فصل الربيع سيبدأ خلال شهر مارس وارد أن نشهد فيه انخفاض في درجات الحرارة وأمطار ولكن ليست بكميات كبيرة وأقل حدة من أمطار فصل الشتاء.