الرئيس السيسي عن الإنزال الجوي للمساعدات في غزة: "قلت لكم المعبر مبيتقفلش"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تسعى لأن تكون عامل استقرار وسلام في المنطقة، ولا تشعل أبدا حرائق، لافتًا إلى أنها لا تدخر جهدا في إدخال المساعدات بأي طرق متاحة.

وأضاف خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشيهد، "المساعدات التي قدمت، محدش بيقول ليه المساعدات بتدخل في إسقاط جوي وليس من المعابر، قلت لكم إننا في مصر حريصين المعبر يظل مفتوح 24 ساعة".

وتابع الرئيس: "أي فرصة المساعدات تدخل بأي حجم طالما المعابر مفتوحة، والناس كانت تقول المعبر مقفول، قلت لكم المعبر مبيتقفلش، طب هم بيرموا في الشمال ليه؟ عشان الشمال بعيد شوية؟ ولا عشان فيه تحديات أمام دخول المساعدات من المعابر؟".