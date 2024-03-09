إندونيسيا تفتح تحقيقا مع شركة طيران عقب نوم طياريها أثناء رحلة جوية

أعلنت وزارة النقل الإندونيسية، اليوم السبت، أنها ستفتح تحقيقا مع شركة الطيران "باتيك إير" عقب نوم اثنين من طياريها أثناء رحلة جوية مؤخرا.

وأفادت اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا - في تقرير لها نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية مقتطفات منه - بأن الطيار ومساعده كانا نائمين في نفس الوقت لمدة 28 دقيقة تقريبا خلال رحلة متجهة من مقاطعة "سولاوسي الجنوبية الشرقية" إلى العاصمة "جاكرتا" في 25 من شهر يناير الماضي، مشيرة إلى أن ركاب الطائرة وهي من طراز "إيرباص إيه 320" البالغ عددهم 153 وطاقم الضيافة الأربعة لم يصابوا بأذى خلال الرحلة التي استغرقت ساعتين و35 دقيقة.

من جانبها، قالت شركة "باتيك إير" إنها ملتزمة بتنفيذ كافة التوصيات المتعلقة بالسلامة، مشيرة إلى أنه تم إيقاف الطيارين الاثنين عن العمل بشكل مؤقت.