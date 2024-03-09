مقتل 3 أشخاص في تحطم مروحية أمريكية قرب الحدود مع المكسيك

أعلن مسؤولون أمريكيون مقتل 3 جنود وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر تحطم مروحية كانت تقل 3 جنود من الحرس الوطني، وآخر من حرس الحدود، قرب حدود تكساس مع المكسيك، وذلك أثناء ملاحقة أشخاص كانوا يعبرون الحدود مع المكسيك.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم السبت، أن المروحية كانت في عملية أمنية قرب مدينة ريو جراندي، مشيرة إلى أن المروحية تابعة لقوة المهام المشتركة الشمالية؛ وهي عملية لوزارة الدفاع الأمريكية تدعم الجمارك وحماية الحدود مع وحدات الحرس الوطني.

وذكرت قوة المهام المشتركة الشمالية - في بيان - أن "اثنين من القتلى جنديان والثالث من عناصر حرس الحدود"، مضيفة أنها "لن تشارك أسماء الضحايا لأنه لم يتم إخطار عائلاتهم بعد".

وأكد الحرس الوطني - في بيان - أن أفراده الذين كانوا على متن الطائرة هم من الحرس الوطني التابع للجيش الأمريكي.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، لا يزال سبب الحادث قيد التحقيق.