إعادة الانتخابات العمالية بأحد المنشآت السياحية بالجيزة تنفيذا لحكم قضائي

أناب حسن شحاتة وزير العمل، ياسر صقر وكيل الوزارة لمتابعة انتخابات الإعادة لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية بأحد المنشآت السياحية بمحافظة الجيزة، وذلك في ضوء تنفيذ الحكم القضائي ببطلان الانتخابات العمالية التي أجريت في عام2022.



وأجريت انتخابات الإعادة بإشراف قضائي وبحضور محسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، شارك فيها نحو ألف و500 عامل وقد تم انتخاب كل من: عبد الهادي عبد السميع عبيدرئيسًا للجنة النقابية وإيهاب رمضان عبد الحميد سيد مساعد أمين صندوق النقابة وحسام سليمان معوض الشحري مساعد أمين صندوق الزمالة ورضا محمد علي الشيخ رئيس لجنة شئون المرضى وصابر إبراهيم حسن حنفي رئيس اللجنة الترفيهية وعبده عبدالمجيد محمد عبد المجيد نائب أول للرئيس وقطب عبد المجيد قطب محمد أمين صندوق النقابة ومحمد إبراهيم السيد مساعد الأمين العام ومصطفى حسن أحمد زيادة أمين صندوق الزمالة ومعتز أحمد محمد سليمان الأمين العام ووليد حسن عبد الشافي محمد نائب ثاني.