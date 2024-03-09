السعودية: تحري رؤية هلال رمضان مساء غدٍ الأحد

دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد، الموافق 10 مارس الحالي.

وقالت المحكمة العليا في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): "نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (179/ هجرية) وتاريخ 1/ 8/ 1445هجرية، أن يوم الأحد 1/ 8/ 1445 هجرية ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11/ 2/ 2024 ميلادية، هو غرة شهر شعبان لعام 1445 هجرية، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 29/ 8/ 1445 هجرية الموافق 10/ 3/ 2024 ميلادية".

وأضاف البيان: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة"، حسب "واس".

ومضت المحكمة قائلة: "تأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين"

