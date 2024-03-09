الرئيس السيسي: لسنا دعاة حرب بل عامل استقرار وسلام

كشف الرئيس السيسي، عما يدور في ذهن المواطنين المصريين، من إمكانية المواجهات العسكرية في رفح الفلسطينية، قائلا: "فيه حد قالي مش إنتوا عندكم أقوى جيش، طب مايلا".

وأضاف خلال كلمته باحتفالية "يوم الشهيد"، اليوم السبت، على شاشة “إكسترا نيوز”: "إحنا بنتحمل ونساعد على قد ما نقدر مع حفاظنا على بلدنا، وبنحاول نكون عامل استقرار وسلام ومنشعلش أبدا حرائق هنا أو هنا سواء في الاتجاه الجنوبي أو غيره".

وأشار السيسي، إلى أن كل ما تم عمله من إنجازات يتم على أرض مصر، ويمكن للجميع رؤيته، موضحا أن كل ما تم عمله ليس بمغامرة، ونتحمل ونساعد مع الحفاظ على بلادنا.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.