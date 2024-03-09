فعاليات متنوعة بالمكتبة المتنقلة ببشاير الخير ضمن المشروع الثقافي بالإسكان البديل

قدم فرع ثقافة الإسكندرية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمدينة بشاير الخير على مدار يومين، شهدت عددا من الفعاليات بالمكتبة المتنقلة، وذلك ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، ومديرية التربية والتعليم، وفي إطار المشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات المعد برعاية وزارة الثقافة.

أقيمت الفعاليات بمدرسة ياسر مرسي بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم، وشهد اليوم الأول ورشة حكي بعنوان "أهلا شهر الخير" تحدثت خلالها عبير عمرو مسئول العلاقات العامة، مع الأطفال عن فضل الصيام وكيفية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

أعقب ذلك ورشة فنية لبيت ثقافة بولكلي تضمنت تصميم فانوس بالورق المقوى، وأخرى لعمل تهنئة بمناسبة عيد الأم تدريب سلوى أحمد، إلى جانب فقرة رسم على الوجه، وقراءة حرة بالمكتبة إشراف منى طه أخصائي المكتبات، وذلك بحضور كل من إبراهيم محمد مدير قسم الموهوبين بإدارة غرب التعليمية وأشرف علي مدير المدرسة.

وضمن فعاليات إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، شهدت المدينة في اليوم الثاني ورشة حكي حول استطلاع هلال شهر رمضان، تلاها مناقشة مجموعة متنوعة من الكتب مع الأطفال منها كتاب "الطبيب والصحة" الذي يتناول دور مهنة الطبيب ويقدم مجموعة من النصائح حول الاهتمام بالصحة العامة، وكتاب "وزان ونشيد الألحان" الذي يسرد تاريخ النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

واختتمت الفعاليات مع ورشة عمل زينة رمضان بالكرتون وورق الخيامية تدريب الفنانة ياسمين التركي.

فعاليات المشروع الثقافي بالإسكان البديل تنفذ بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، وتأتي استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري تحقيقا للعدالة الثقافية بين أبناء أحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات بعدد من المحافظات كالقاهرة والجيزة والإسكندرية، وبورسعيد.

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