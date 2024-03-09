السيسي: «القتال 10 سنين له تكلفة.. ولم أغامر بالمصريين ولم أتخذ قرارًا يضيع مصر»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المصريين تحملوا ضغوطا كثيرة في السنوات الماضية، لافتا إلى أن مصر استطاعت الانتصار في الحروب التي خاضتها ومن بينها حرب الإرهاب.

وتابع الرئيس السيسي: "10 سنوات من القتال وده له تكلفة، وقبل كده 2011، وله تكلفة، وبعده 2013 وله تكلفة، محدش يقدر يشيل لوحده، لكن مع بعضنا نشيل كلنا، أولا بفهمنا، بتكلم هنا وبقول إن الأمور بدأت تتحسن، أنا لم أغامر بالمصريين ولم أتخذ قرارا أضيع فيه مصر".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري بحلول شهر رمضان الكريم، قائلا:"كل سنة وأنتم طيبين جميعا"، وأقدم أيضا التهنئة للأشقاء المسيحيين بصيامهم.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الندوة التثقيفية الـ ٣٩ للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، تحت عنوان "ويبقى الأثر"، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

