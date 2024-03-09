المقاولون يبحث عن الانتصارات المفقودة على حساب الإسماعيلي في دوري نايل

يدخل فريق المقاولون العرب في الرابعة من مساء اليوم السبت اختبارا صعبًا عندما يلتقي بفريق الإسماعيلي.

في الأسبوع السادس عشر لمسابقة دوري نايل.

وتقام المباراة على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ظروف الفريقان قبل موقعة اليوم في غاية الصعوبة ويصارعان شبح الهبوط، حيث يحتل المقاولون بقيادة محمد عودة المركز الأخير برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز من الأسبوع العاشر ولم يحقق المقاولون سوى فوز واحد وتعادل خمس مرات وخسر 8 مباريات وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 24 هدفا وجمع نقطة واحدة من آخر أربع مباريات بالتعادل مع مودرن فيوتشر والهزيمة أمام البنك الأهلي وانبي والمصري وسيراميكا كليوباترا ويسعى لتحقيق فوزه الأول مع محمد عودة والوصول للنقطة 11 وتخطي الداخلية والتساوي مع فاركو.

بينماة يتواجد الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة وله مباراة مؤجلة مع مودرن فيوتشر من الأسبوع العاشر وحقق الإسماعيلي ثلاثة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر سبع مباريات وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا وبعد أربع مباريات دون هزيمة خسر الفريق بملعبه في الجولة الماضية أمام بلدية المحلة ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 16 والتساوي مع مودرن فيوتشر وبلدية المحلة.

ويقود المباراة طاقم تحكيمى مكون من طارق مجدي ويساعده خالد حسين ونور الدين سعيد ومعهم حسني سلطان حكما رابعا وخالد جمال الغندور حكم فيديو وعاطف حسين مساعد حكم فيديو.